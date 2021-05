Antonella Clerici, cosa c’è dietro al ritorno di Anna Moroni FOTO (Di lunedì 10 maggio 2021) Si sono riviste in televisione dopo tanto tempo, per la gioia di tantissimi ammiratori. cosa comporta questa reunion tra le due. Antonella Clerici, dopo tre anni di distanza, ha ritrovato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 10 maggio 2021) Si sono riviste in televisione dopo tanto tempo, per la gioia di tantissimi ammiratori.comporta questa reunion tra le due., dopo tre anni di distanza, ha ritrovato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

giorgiagaf1 : RT @sparlosuttutto: non so se sapete ma abbiamo due nuovi prelimini, Antonella Clerici e Giuliano Sangiorgi hanno inziato a seguire Giuly… - zazoomblog : “Sono stata male”. Antonella Clerici il pubblico ha notato quello che ha fatto. È lei a spiegare cosa è successo -… - pascaziomarco : RT @bubinoblog: Si ricompone la coppia del mezzogiorno Antonella Clerici e Anna Moroni. Scende una lacrimuccia. '18 anni insieme, è come un… - pascaziomarco : RT @tvblogit: Antonella Clerici e Anna Moroni di nuovo insieme e in studio da oggi per una settimana a #esempremezzogiorno! - Cisco46allegro : RT @tvblogit: Antonella Clerici e Anna Moroni di nuovo insieme e in studio da oggi per una settimana a #esempremezzogiorno! -