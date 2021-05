(Di lunedì 10 maggio 2021)andrà in onda102021, in prima serata su Rete 4. Questa sera, dopo 22 anni,in uno studio Mediaset102021 Ecco tutti gli altri temi che verranno affrontati nel corso della puntata. Si parlerà della Loggia Ungheria, che ha provocato spaccature all’interno della Procura di Milano e del Consiglio Superiore della Magistratura, con il parere del giurista Carlo Nordio, le divisioni e proteste sul disegno di legge Zan contro l’omotransfobia e le polemiche sul politicamente corretto. Il faccia a faccia sarà tra Nicola Porro e Marco Bizzarri, Presidente e Ceo di Gucci....

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni Quarta Repubblica, stasera in tv: torna Michele Santoro, chi sono gli ospiti di lunedì 10 maggio… - infoitcultura : Buongiorno | Mamma! | anticipazioni quarta puntata di mercoledì 12 maggio 2021 - antonellaa262 : Netflix, anticipazioni. Nuovo teaser trailer per il lancio della quarta stagione di Stranger Things con protagonist… - bellicapelli15 : Top dieci, stasera la terza puntata, ecco i protagonisti della quarta puntata - SerieTvserie : Top dieci, stasera la terza puntata, ecco i protagonisti della quarta puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Quarta

La compagnia del cigno 2, Anna Valle: 'Ci saranno colpi di scena fino alla fine' I ... Infatti nellapuntata La compagnia del cigno 2 il personaggio fondamentale di Teoman Kayà si è ...Per laDomenica consecutiva, infatti, Paolo Bonolis e il suo incredibile ci faranno compagnia anche questa sera. Stando a quanto si apprende dalle, sembrerebbe che a 'scontrarsi' ...Nuovo appuntamento con "Quarta Repubblica" questa sera su Retequattro in prime time tra gli ospiti Michele Santoro ...Tornerà questo lunedì la fiction Chiamami ancora amore con protagonisti gli attori Greta Scarano e Simone Liberati. Scopriamo allora la trama e le anticipazioni della terza e della quarta puntata di C ...