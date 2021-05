Anticipazioni Isola dei Famosi, nuovo eliminato e decisione importa da prendere per un naufrago (Di lunedì 10 maggio 2021) Anticipazioni Isola dei Famosi. Nuova puntata del reality show in onda questa sera in prime time su Canale 5. Abbiamo lasciato i naufraghi la scorsa volta alle prese con diverse problematiche di salute. La produzione proprio per alleviare un po’ la fame aveva deciso di raddoppiare la quantità di riso giornaliera. Ciò comunque sembra non L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni Isola dei Famosi 2021, terza puntata Isola dei Famosi, Anticipazioni puntata 12 aprile Isola dei Famosi, Anticipazioni puntata 23 aprile. Nuovi ingressi Isola dei Famosi ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 10 maggio 2021)dei. Nuova puntata del reality show in onda questa sera in prime time su Canale 5. Abbiamo lasciato i naufraghi la scorsa volta alle prese con diverse problematiche di salute. La produzione proprio per alleviare un po’ la fame aveva deciso di raddoppiare la quantità di riso giornaliera. Ciò comunque sembra non L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::dei2021, terza puntatadeipuntata 12 apriledeipuntata 23 aprile. Nuovi ingressidei...

Advertising

tuttopuntotv : Cosa succederà all’Isola dei famosi nella puntata di stasera #Isola - robertopontillo : RT @tvblogit: Isola dei Famosi 15: le anticipazioni della sedicesima puntata, in onda dalle ore 21:45 - CorriereCitta : Anticipazioni Isola dei Famosi 2021: chi sono i naufraghi al televoto, quando va in onda la prossima puntata, cosa… - SerieTvserie : Isola dei Famosi 15: le anticipazioni della sedicesima puntata, in onda dalle ore 21:45 -