Anticipazioni Isola dei Famosi 2021: chi sono i naufraghi al televoto, quando va in onda la prossima puntata, cosa vedremo lunedì 10 maggio (Di lunedì 10 maggio 2021) Tutto pronto per la sedicesima puntata del reality L’Isola dei Famosi. L’avventura dei naufraghi in Honduras sta continuando e questa sera al televoto ci sono 3 donne forti,3 vere e proprie guerriere. Tra polemiche, amicizie che vacillano, strategie e mancanza di cibo, i concorrenti continuano a patire la fame con un solo obiettivo: vincere. View this post on Instagram A post shared by L'Isola dei Famosi (@IsoladeiFamosi) Anticipazioni Isola dei Famosi: chi sono i naufraghi al televoto? Al televoto ci sono Emanuela Tittocchia, Fariba Tehrani e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) Tutto pronto per la sedicesimadel reality L’dei. L’avventura deiin Honduras sta continuando e questa sera alci3 donne forti,3 vere e proprie guerriere. Tra polemiche, amicizie che vacillano, strategie e mancanza di cibo, i concorrenti continuano a patire la fame con un solo obiettivo: vincere. View this post on Instagram A post shared by L'dei(@deidei: chial? AlciEmanuela Tittocchia, Fariba Tehrani e ...

Advertising

robertopontillo : RT @tvblogit: Isola dei Famosi 15: le anticipazioni della sedicesima puntata, in onda dalle ore 21:45 - CorriereCitta : Anticipazioni Isola dei Famosi 2021: chi sono i naufraghi al televoto, quando va in onda la prossima puntata, cosa… - SerieTvserie : Isola dei Famosi 15: le anticipazioni della sedicesima puntata, in onda dalle ore 21:45 - tvblogit : Isola dei Famosi 15: le anticipazioni della sedicesima puntata, in onda dalle ore 21:45 -