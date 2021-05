Andrea Cerioli riceve una sorpresa a L’Isola dei Famosi, ma rimane deluso (Di lunedì 10 maggio 2021) Una sorpresa per Andrea Cerioli Questa sera ha avuto inizio una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e Andrea Cerioli ha ricevuto quella che lui pensava sarebbe stata una bella sorpresa. Purtroppo, però, la delusione era nascosta dietro l’angolo, ma non lo sapeva. Più volte il naufrago ha detto di sentire la mancanza della fidanzata L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 10 maggio 2021) UnaperQuesta sera ha avuto inizio una nuova puntata dedeiha ricevuto quella che lui pensava sarebbe stata una bella. Purtroppo, però, la delusione era nascosta dietro l’angolo, ma non lo sapeva. Più volte il naufrago ha detto di sentire la mancanza della fidanzata L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : #tommasozorzi si commuove all'#isola dei famosi - MariaDOrlando1 : RT @egomelancholia: Andrea Cerioli un po’ come me che posso permettermi solo di avere un cartonato come fidanzato #tommasozorzi #isola htt… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Andrea Cerioli sbotta contro Francesca Lodo: “Para**la” - infoitcultura : Isola dei Famosi, Andrea Cerioli sbotta contro Francesca Lodo: 'Cattiva, str***za e stupida' - infoitcultura : Francesca Lodo eliminata all'Isola dei Famosi 2021?/ Andrea Cerioli furioso 'Str*nza' -