Andrea Cerioli, polemica per la frase sessista all'Isola dei Famosi: "Quando una donna non ce la fa…" Andrea Cerioli e Francesca Lodo sono al centro di un acceso dibattito a L'Isola dei Famosi. Già protagonisti di una furiosa litigata pochi giorni fa, si riaccendono le scintille fra i due con l'ex tronista di Uomini e donne che la attacca con una frase di dubbio gusto: "Quando una donna non ce la fa a uscire da una discussione, allora ti accusa di essere troppo irruento". Andrea Cerioli e Francesca Lodo ai ferri corti Andrea Cerioli e Francesca Lodo sono al centro di un furibondo litigio che si protrae ormai da diversi giorni. La miccia che ha scatenato l'alterco è stata la motivazione della nomination della Lodo nei confronti dell'ex volto di Uomini e donne. Cerioli non ha preso affatto bene la ...

fanpage : #tommasozorzi si commuove all'#isola dei famosi - 5SOSily97 : che mal di vivere, ora mi rimane solo Andrea Cerioli su cui sperare #isoladeifamosi2021 - 82MorSi : RT @isabenanti: Andrea Cerioli lo amavo già prima, Andrea Cerioli che litiga con Francesca Lodo lo amo ALLA FOLLIA. #isola #tommasozorzi - Cambia_menti99 : Non capisco perché ogni volta che Andrea litiga con le donne dicono che è troppo aggressivo ecc solo perché appunto… - IncontriClub : Isola dei Famosi 15, Andrea Cerioli discute con Francesca Lodo: “Quando non si sa come uscirne, si usa sempre la sc… -