Amorosi | grave incidente in moto | uomo trasportato in codice rosso al “San Pio”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –addove, per cause ancora da accertare, undi 54 anni è caduto dalla suadi grossa cilindrata, finendo la corsa a margine della carreggiata. Allertati i soccorsi, sul luogo dell’è arrivata l’ambulanza del 118 di Cerreto Sannita, e successivamente le cure dell’sono state affidate alla rianimativa che lo hanno intubato eindell’Ospedale “San Pio” di Benevento per trauma cranico e diverse lesioni. Sul luogo dell’sono a lavoro i carabinieri per i rilievi del caso. *Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Amorosi (Bn) – Grave incidente ad Amorosi dove, per cause ancora da accertare, un uomo di 54 anni è caduto dalla sua moto di grossa cilindrata, finendo la corsa a margine della carreggiata. Allertati ...