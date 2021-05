Amici, Rudy Zerbi minacciato di morte (Di lunedì 10 maggio 2021) Rudy Zerbi: lo sapevate che nel 2012 ha chiuso il suo account di Twitter per aver ricevuto minacce di morte? Che il suo sogno è quello di aprire una gelateria? E il suo vero nome è Rodolfo? Sono queste alcune delle curiosità che tutti non sanno sul critico musicale. Conosciamo gli aspetti più nascosti del prof di Amici di Maria de Filippi. Rudy Zerbi insieme alla Celentano è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 10 maggio 2021): lo sapevate che nel 2012 ha chiuso il suo account di Twitter per aver ricevuto minacce di? Che il suo sogno è quello di aprire una gelateria? E il suo vero nome è Rodolfo? Sono queste alcune delle curiosità che tutti non sanno sul critico musicale. Conosciamo gli aspetti più nascosti del prof didi Maria de Filippi.insieme alla Celentano è Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Carmi27251070 : @LauraGiulia71 @Antonel64009143 Verissimo ??ma anche ad amici mi è piaciuto molto !!ha riempito il palco lo guarda… - black_owls_ : RT @contechristino: La Cele senza finalista non accadeva da Amici 15. E Rudy con due. #Amici20 - _troppotrash_ : Rudy che posta queste foto...ADORO RUDY UNO DI NOI #amici #Amici20 - laviniagioioso : RT @contechristino: La Cele senza finalista non accadeva da Amici 15. E Rudy con due. #Amici20 - so_posaman : RT @contechristino: La Cele senza finalista non accadeva da Amici 15. E Rudy con due. #Amici20 -