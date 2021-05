Amici, dopo la finale Mediaset ha già un piano: cosa succederà (Di lunedì 10 maggio 2021) Sabato finirà la ventesima edizione di Amici e Mediaset sa già cosa mandare in onda dopo la finale. Ecco chi sostituirà il programma. Manca sempre meno alla finale di Amici… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) Sabato finirà la ventesima edizione disa giàmandare in ondala. Ecco chi sostituirà il programma. Manca sempre meno alladi… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

chetempochefa : Ricordami a tutti i parenti ed amici con immenso affetto ed a te e tutti un caldissimo abbraccio pegno di un amore… - NetflixIT : Rivedere gli amici dopo tanto tempo è sempre un’occasione giusta per farsi suggerire serie e film che non hai ancora visto. - entirelystrange : RT @itslidiat: oggi, dopo l’ennesima proposta di lavoro ad Alessandro, mi sento di dire che: i voti e la simpatia del pubblico ti fanno vin… - katiadiluna16 : Complimenti a #serenamarchese e #alessandrocavallo per il contratto di lavoro dopo #amici20 #amici #amici2021… - FrosiniMariella : @Paola7018 @miri9877787 Ma DO la settimana dopo disse chiaramente che erano amici, mettendolo al pari degli altri… -