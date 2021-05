(Di lunedì 10 maggio 2021)ha defollowato? Il cantante di20 è stato eliminato ad un passo dalla finalissima di questo sabato (avete letto il “pongo” regolamento che farà indignare molti di voi?) e, proprio in queste ore, il “mistero” del “segui” alla sua prof di canto si è fatto strada tramite social.20,ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

m4rika1 : RT @casiftangeles: “Quest’anno ci sono tanti vincitori di amici, tutti bravi, tutti con un proprio mondo da scoprire. Abbiamo vinto tutti”… - gemdechavez : @emily_twinz @dayanesupporter arisa non followa manco tancredi.. HAHAHAHAH TANCRE HAI FATTO BENISSIMO, TANTO HAI FA… - chenoiachepizza : RT @gessila_: “dedico questo successo a mio padre” <3 il rapporto fra tancredi e suo padre rimarrà una delle cose più belle di amici #am… - ilovetanc7even : Con questo ultimo episodio si conclude il mio lunghissimo thread dedicato alla bellissima amicizia tra Aka e Tancre… - blogtivvu : Amici 20, Tancredi ha smesso di seguire Arisa su Instagram? La segnalazione web -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Tancredi

20,ha defollowato Arisa su Instagram? Secondo il popolo socialavrebbe defollowato Arisa ma anche Stefano De Martino e Stash . Non è chiaro se i giudici fossero ...Serena Marchese fuori da20 a un soffio dalla finale. Insieme a, la ballerina e allieva di Alessandra Celentano è stata l'eliminata della penultima puntata del Serale e dunque non è riuscita a superare questo ...Il talent sta per volgere al termine ma ad Amici 20 Sangiovanni e Giulia continuano a chiedersi cosa succederà nelle prossime settimane.I due ballerini sono stati selezionati da Valerio Longo, coreografo e direttore artistico del Balletto di Roma ...