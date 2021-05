Amici 20 | Serena Marchese e Tancredi si aprono sul futuro dopo l' eliminazione

(Di lunedì 10 maggio 2021) Quando ormai mancano pochi giorni alla finale di20, gli ultimi eliminati del talent,tornano a parlare agli internauti sui social. L'occasione è una serie di post condivisi dai due giovani artistila lorodal format di Canale 5. I due sono entrambi grati al talent per aver avuto modo di dare libero sfogo alla loro arte rispettivamente in qualità di ballerina e cantante. Se la prima si augura di proseguire la sua carriera di ballerina, una volta tornata a casa dove può riabbracciare il fidanzato, il secondo preannuncia già importanti novità per la sua carriera di cantante appena avviata.20, gli eliminati della semifinale tornano sui social La semifinale di20, andata in onda l'8 maggio ...

Roma – "Amo Roma. È davvero una delle città al mondo che più adoro in Italia. È piuttosto divertente". È il biglietto da visita di Serena Williams, quattro volte campionessa agli Internazionali Open d ...