Amici 20, Serena Marchese e Alessandro Cavallo ricevono un’importante proposta lavorativa: ecco di cosa si tratta (Di lunedì 10 maggio 2021) La finale di Amici 20 è alle porte, e se i cantanti della scuola hanno già firmato i loro contratti con varie case discografiche, anche i ballerini hanno gli occhi di coreografi e direttori artistici puntati addosso. Sabato scorso, infatti, durante la puntata del serale, Alessandro ha ricevuto un’offerta per un ruolo lavorativo nel musical Dirty Dancing dal produttore teatrale Karl Sydow. Oggi, durante il daytime, il ballerino ha ricevuto un’altra proposta lavorativa molto allettante, da Valerio Longo, vicedirettore artistico e coreografo del Balletto di Roma. Longo ha incontrato di persona Alessandro e, complimentandosi per le sue doti artistiche, gli ha proposto un contratto che partirà dal primo giugno con la compagnia del Balletto di Roma. Anche Serena, eliminata durante la ... Leggi su isaechia (Di lunedì 10 maggio 2021) La finale di20 è alle porte, e se i cantanti della scuola hanno già firmato i loro contratti con varie case discografiche, anche i ballerini hanno gli occhi di coreografi e direttori artistici puntati addosso. Sabato scorso, infatti, durante la puntata del serale,ha ricevuto un’offerta per un ruolo lavorativo nel musical Dirty Dancing dal produttore teatrale Karl Sydow. Oggi, durante il daytime, il ballerino ha ricevuto un’altramolto allettante, da Valerio Longo, vicedirettore artistico e coreografo del Balletto di Roma. Longo ha incontrato di personae, complimentandosi per le sue doti artistiche, gli ha proposto un contratto che partirà dal primo giugno con la compagnia del Balletto di Roma. Anche, eliminata durante la ...

Advertising

zazoomblog : Serale Amici Serena e Alessandro lavoreranno insieme: l’offerta Celentano fiera - #Serale #Amici #Serena… - Anna19747174 : Sono felice per la mia bambina serena il mondo della danza sa ?? #amici #amici20 #Amici2020 #sere #serenamarchese - bollicinepffff : RT @ssoselftisfied: Mi riferivo a questo quando dicevo che Serena e Alessandro hanno avuto molta più possibilità di farsi vedere dalle comp… - valee_101 : RT @isabenanti: Serena esce da #Amici20: Valerio Longo le offre un lavoro e le permette di ballare in giro per il mondo Martina esce da Ami… - quareidfacias : RT @ssoselftisfied: Mi riferivo a questo quando dicevo che Serena e Alessandro hanno avuto molta più possibilità di farsi vedere dalle comp… -