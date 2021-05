Amici 20, Serena Marchese e Alessandro Cavallo ricevono un’importante proposta lavorativa: ecco di cosa si tratta (Di lunedì 10 maggio 2021) La finale di Amici 20 è alle porte e, se i cantanti della scuola hanno già firmato i loro contratti con varie case discografiche, è venuto il momento anche per i ballerini di ricevere importanti proposte da coreografi e direttori artistici. In particolare, per Alessandro Cavallo e Serena Marchese. Sabato scorso, infatti, durante la semifinale del programma, Alessandro (a sorpresa) ha ricevuto un’offerta di lavoro dal produttore teatrale Karl Sydow per un ruolo nel suo famosissimo musical, Dirty Dancing. Inoltre, oggi nel corso del daytime, il ballerino ha ricevuto un’altra proposta lavorativa molto allettante. Valerio Longo, vicedirettore artistico e coreografo del Balletto di Roma, ha voluto offrirgli un posto di lavoro. Longo ha incontrato di persona ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 10 maggio 2021) La finale di20 è alle porte e, se i cantanti della scuola hanno già firmato i loro contratti con varie case discografiche, è venuto il momento anche per i ballerini di ricevere importanti proposte da coreografi e direttori artistici. In particolare, per. Sabato scorso, infatti, durante la semifinale del programma,(a sorpresa) ha ricevuto un’offerta di lavoro dal produttore teatrale Karl Sydow per un ruolo nel suo famosissimo musical, Dirty Dancing. Inoltre, oggi nel corso del daytime, il ballerino ha ricevuto un’altramolto allettante. Valerio Longo, vicedirettore artistico e coreografo del Balletto di Roma, ha voluto offrirgli un posto di lavoro. Longo ha incontrato di persona ...

