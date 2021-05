Amici 20, Aka7even va in finale e dedica una canzone d’amore a Napoli: “Mi hai insegnato l’arte della vita”. La critica di De Martino (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aka7even è il primo finalista di Amici 20. Il cantautore del team Pettinelli-Peparini è il primo concorrente ad approdare alla finalissima del noto programma di Canale 5. Nel corso del ‘guanto di sfida’ lanciato da Anna Pettinelli contro Sangiovanni, il cantante napoletano si è esibito sulle note di ‘She’, con la precisa missione di riscrivere le barre. Il giovane ha deciso di dedicare questa canzone d’amore a Napoli: “Ti hanno infangata così tanto che quasi ci hai creduto. Ma noi siamo passione, amore e carnalità e ci vogliamo bene, anche senza guardarci. Ti amo perchè mi hai insegnato l’arte della vita… e io, Napoli, non la dimentico ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoè il primo finalista di20. Il cantautore del team Pettinelli-Peparini è il primo concorrente ad approdare alla finalissima del noto programma di Canale 5. Nel corso del ‘guanto di sfida’ lanciato da Anna Pettinelli contro Sangiovanni, il cantante napoletano si è esibito sulle note di ‘She’, con la precisa missione di riscrivere le barre. Il giovane ha deciso dire questa: “Ti hanno infangata così tanto che quasi ci hai creduto. Ma noi siamo passione, amore e carnalità e ci vogliamo bene, anche senza guardarci. Ti amo perchè mi hai… e io,, non la dimentico ...

