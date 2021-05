American Gigolo | stasera in tv il film con Richard Gere che ha inventato gli anni Ottanta

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il sex symbol, lo stile impeccabile di Giorgio Armani, la spiritualità di Robert Bresson. È il mix spericolato, sulla carta impossibile, di(1980). Unsimbolo degliche ne anticipa, agli albori del decennio, il trionfo del gusto edonista, la tensione consumista, la fascinazione per il corpo e la bellezza, un’idea del mondo come regno dell’apparenza, “superficiale” nel senso che mostra e si fa incantare dal nitore delle superfici – e nessuna è più seducente della fisicità esibita nella sua scintillante nudità di. Poi però è il suo personaggio apparentemente amorale – ilJulian Kay, che vive un’esistenza di lusso tra location esclusive, oggetti ...

scopophiliamb : RT @LukecinemaWest: American Gigolo (Paul Schrader, 1980) #AmericanGigolo #PaulSchrader - GidgitVonLaRue : RT @LukecinemaWest: American Gigolo (Paul Schrader, 1980) #AmericanGigolo #PaulSchrader - LukecinemaWest : RT @LukecinemaWest: American Gigolo (Paul Schrader, 1980) #AmericanGigolo #PaulSchrader - Brad_77777 : RT @LukecinemaWest: American Gigolo (Paul Schrader, 1980) #AmericanGigolo #PaulSchrader - Francesco1002 : RT @LukecinemaWest: American Gigolo (Paul Schrader, 1980) #AmericanGigolo #PaulSchrader -

Ultime Notizie dalla rete : American Gigolo

La7

'Che film vedete? 'Vediamo Netflix'. Secondo Paul Schrader, celebre regista di '' e sceneggiatore di 'Taxi Driver' e ''Toro Scatenato', il cambio epocale da cui il mondo del cinema non tornerà più indietro è tutto in questo scambio di battute. E risale a due anni ...In una recente intervista Glenn Close ha ricordato il suo provino per prendere parte adGigolò. L'attrice ha definito quell'episodio umiliante, in quanto, a seguito di un volo da Broadway a ...Film (Drammatico) di Paul Schrader con Richard Gere, Lauren Hutton, Hector Elizondo (USA 1980). Un bel giovane che si fa mantenere dalle donne s'innamora di una delle sue clienti, sposata a un senator ...Quali canzoni dominavano le classifiche esattamente 40 anni fa, nella primavera del 1980? Proviamo a scoprirlo.