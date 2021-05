American Airlines, ripresi i voli Roma-New York: saranno Covid-tested senza quarantena in Italia (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – È atterrato ieri (domenica 9 maggio, ndr) alle ore 07.15 all’Aeroporto di Roma Fiumicino il primo volo American Airlines proveniente da New York John F. Kennedy dopo un anno di sospensione. L’aereo è successivamente ripartito alle ore 09.40 verso New York. “Mettendo al primo posto la sicurezza dei passeggeri e del personale, American Airlines sta intraprendendo un percorso di ricostruzione del proprio network globale e la ripresa del volo tra Roma e New York ne è parte integrante”, si legge in una nota della compagnia aerea Americana. Per tutta la stagione estiva AA opererà voli da Roma Fiumicino a New York John F. Kennedy con aeromobili Boeing 777-200 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – È atterrato ieri (domenica 9 maggio, ndr) alle ore 07.15 all’Aeroporto diFiumicino il primo voloproveniente da NewJohn F. Kennedy dopo un anno di sospensione. L’aereo è successivamente ripartito alle ore 09.40 verso New. “Mettendo al primo posto la sicurezza dei passeggeri e del personale,sta intraprendendo un percorso di ricostruzione del proprio network globale e la ripresa del volo trae Newne è parte integrante”, si legge in una nota della compagnia aereaa. Per tutta la stagione estiva AA opereràdaFiumicino a NewJohn F. Kennedy con aeromobili Boeing 777-200 ...

