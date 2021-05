Amazon ha investito 700 milioni di dollari per la protezione dei marchi (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel 2020 Amazon ha messo sul piatto 700 milioni di dollari per la protezione dei marchi, assumendo oltre 10 mila persone per la protezione del suo store da frodi ed abusi. E’ quanto emerge dal Brand Protection report pubblicato dal colosso dell’eCommerce, che riassume le azioni messe in campo a garanzia dei suoi clienti. Più in dettaglio, la big statunitense ha bloccato almeno 6 milioni di tentativi di creazione di account tramite le sue procedure di verifica e solo il 6% dei tentativi di registrazione di account ha superato il test ed ha potuto mettere in vendita prodotti. Sono stati poi sequestrati più di 2 milioni di prodotti contraffatti, prima che fossero inviati ai clienti o fossero rivenduti altrove nel circuito doi distribuzione ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel 2020ha messo sul piatto 700diper ladei, assumendo oltre 10 mila persone per ladel suo store da frodi ed abusi. E’ quanto emerge dal Brand Protection report pubblicato dal colosso dell’eCommerce, che riassume le azioni messe in campo a garanzia dei suoi clienti. Più in dettaglio, la big statunitense ha bloccato almeno 6di tentativi di creazione di account tramite le sue procedure di verifica e solo il 6% dei tentativi di registrazione di account ha superato il test ed ha potuto mettere in vendita prodotti. Sono stati poi sequestrati più di 2di prodotti contraffatti, prima che fossero inviati ai clienti o fossero rivenduti altrove nel circuito doi distribuzione ...

