Alvino | “Osimhen è migliorato caratterialmente dopo qualche lezione ricevuta da Gattuso!”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 10 maggio 2021) Carlo, noto giornalista, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla condizione straordinaria di Victore ai risultati ottenuti dal Napoli nelle ultime uscite. Queste le sue dichiarazioni: “La gente si è scocciata di leggere e vedere situazioni come i conti delle grandi squadre, gli esami di Suarez e cose del genere. La gente vuole un calcio pulito, rispettoso delle regole, soprattutto dal punto di vista economico.? Dasettimana,belladi Gattuso secondo quanto mi dicono, è meno rissoso. In uno scampolo di gara contro la Roma sembrava molto irascibile, ora si è decisamente calmato. Se prende un colpo deve tenerselo. Ora è in diffida e questo pesa, perchél’Udinese c’è la ...