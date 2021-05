Allerta Meteo Roma e Lazio, temporali da domani 11 maggio: ecco fino a quando (Di lunedì 10 maggio 2021) Ancora poche ore di sole e temperature primaverili perché da domani, martedì 11 maggio, nella Regione Lazio è prevista un’Allerta Meteo. LEGGI QUI IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE Allerta Meteo nel Lazio 11 maggio 2021 Come rende noto la Protezione Civile, per precipitazioni sparse, puntualmente moderate anche a carattere di rovescio o temporale, il Centro Funzionale Regionale ha valutato un’Allerta Meteo dal pomeriggio di domani e per le successive 12-18 ore. E’ Allerta gialla idrogeologica per temporali su tutte le zone d’Allerta della Regione. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) Ancora poche ore di sole e temperature primaverili perché da, martedì 11, nella Regioneè prevista un’. LEGGI QUI IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILEnel112021 Come rende noto la Protezione Civile, per precipitazioni sparse, puntualmente moderate anche a carattere di rovescio o temporale, il Centro Funzionale Regionale ha valutato un’dal pomeriggio die per le successive 12-18 ore. E’gialla idrogeologica persu tutte le zone d’della Regione. su Il Corriere della Città.

