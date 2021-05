Allerta meteo della Protezione Civile per condizioni atmosferiche avverse (Di lunedì 10 maggio 2021) Allerta meteo Protezione Civile per il giorno 11 maggio 2021.Un comunicato stampa diffuso della Protezione Civile italiana evidenzia un’Allerta meteorologica derivante dal transito di una perturbazione atmosferica. Sono attese precipitazioni inizialmente sul settore nord-occidentale italiano che andranno ad estendersi nel resto del Nord con fenomeni che potrebbero assumere anche forte intensità. Il peggioramento andrà ad interessare anche la Toscana, il Lazio e parte della Sardegna. L’avviso meteo cita anche la giornata di oggi lunedì 10 maggio per la possibilità di precipitazioni a carattere temporalesco sulla Lombardia, in successiva estensione ad Emilia-Romagna, Veneto, Provincia autonoma di ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 10 maggio 2021)per il giorno 11 maggio 2021.Un comunicato stampa diffusoitaliana evidenzia un’rologica derivante dal transito di una perturbazione atmosferica. Sono attese precipitazioni inizialmente sul settore nord-occidentale italiano che andranno ad estendersi nel resto del Nord con fenomeni che potrebbero assumere anche forte intensità. Il peggioramento andrà ad interessare anche la Toscana, il Lazio e parteSardegna. L’avvisocita anche la giornata di oggi lunedì 10 maggio per la possibilità di precipitazioni a carattere temporalesco sulla Lombardia, in successiva estensione ad Emilia-Romagna, Veneto, Provincia autonoma di ...

