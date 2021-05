Algeria: governo vieta le manifestazioni del movimento Al Hirak (Di lunedì 10 maggio 2021) Il ministero dell’Interno dell’Algeria in un comunicato stampa ha dichiarato che le manifestazione del movimento Al Hirak sono vietate se non si rispettano alcuni parametri. Il movimento, dal canto suo, tenta di proseguire nel suo percorso come ha fatto nelle ultime settimane. Per l’Algeria questo è un momento delicato, a livello economico e sociale. L’instabilità Leggi su periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021) Il ministero dell’Interno dell’in un comunicato stampa ha dichiarato che le manifestazione delAlsonote se non si rispettano alcuni parametri. Il, dal canto suo, tenta di proseguire nel suo percorso come ha fatto nelle ultime settimane. Per l’questo è un momento delicato, a livello economico e sociale. L’instabilità

