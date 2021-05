“Alcune regioni rischiano di nuovo l’arancione” Covid | l’allarme degli esperti | cosa sta succedendo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 10 maggio 2021) Emergenza sanitaria,italiane a rischio zona arancione. Lo ha annunciato il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. L’appello del presidente Gimbe arriva alla luce delle modifiche dei parametri previsti per il sistema a colori giustificate dai dati dell’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità. Incidenza dei contagi in calo, ma leggermente risalito l’indice Rt medio nazionale. Le affermazioni di Cartabellotta in merito: “L’Iss ha segnalato un lieve incremento dell’indice Rt. Ledicono che bisogna modificare i parametri per il sistema a colori, se ci devono essere delle modifiche devono essere fatte in tempi rapidi, altrimenti moltefiniranno in zona arancione”.di tornare in zona ...