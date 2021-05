Alberto Angela, il suo Ulisse sospeso? Parla il direttore di Rai 1 Coletta: ecco come stanno davvero le cose (Di lunedì 10 maggio 2021) Mercoledì 12 maggio “Ulisse-Il piacere della scoperta“, il titolo realizzato da Alberto Angela, non andrà in onda su Rai1. La quarta e la quinta puntata sono state rimandate dalla rete ammiraglia del servizio pubblico. Colpa, secondo il sito Tvblog, dei risultati auditel inferiori alle aspettative che avrebbero portato alla sospensione momentanea della trasmissione. I primi tre appuntamenti del mercoledì sera hanno faticato sul fronte degli ascolti ottenendo il 21 aprile, data del debutto, una media di 3.388.000 telespettatori con il 14,96% di share. Sette giorni dopo, il 28 di aprile, è stato visto da 3.190.000 telespettatori ed il 13,88% di share, fino al dato di mercoledì scorso, 5 maggio, ancora in calo con 2.833.000 telespettatori ed il 12,87% di share. Risultati, aggiungiamo noi, condizionati anche dall’exploit di “Chi l’ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Mercoledì 12 maggio “-Il piacere della scoperta“, il titolo realizzato da, non andrà in onda su Rai1. La quarta e la quinta puntata sono state rimandate dalla rete ammiraglia del servizio pubblico. Colpa, secondo il sito Tvblog, dei risultati auditel inferiori alle aspettative che avrebbero portato alla sospensione momentanea della trasmissione. I primi tre appuntamenti del mercoledì sera hanno faticato sul fronte degli ascolti ottenendo il 21 aprile, data del debutto, una media di 3.388.000 telespettatori con il 14,96% di share. Sette giorni dopo, il 28 di aprile, è stato visto da 3.190.000 telespettatori ed il 13,88% di share, fino al dato di mercoledì scorso, 5 maggio, ancora in calo con 2.833.000 telespettatori ed il 12,87% di share. Risultati, aggiungiamo noi, condizionati anche dall’exploit di “Chi l’ha ...

