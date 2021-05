Al Tarì dal 14 al 17 maggio Open!, il primo evento del 2021 in presenza dedicato al mondo del gioiello (Di lunedì 10 maggio 2021) Dal 14 al 17 maggio il Centro Orafo il Tarì apre le sue porte al primo evento in presenza del 2021 dedicato all’intero comparto produttivo e distributivo del gioiello italiano. L’evento che vedrà la partecipazione di oltre 450 aziende, tra queste numerosi espositori ospiti, intende dare un segnale forte di ripresa e vicinanza al comparto del gioiello. “Con la prima edizione di Open!, avvenuta lo scorso ottobre, il Tarì ha sviluppato un modello di organizzazione efficace e molto apprezzato. I protocolli testati hanno garantito un’esperienza di business ottimale grazie alla semplificazione dei sistemi di accesso al Centro e alla rigorosa organizzazione dei servizi – dichiara il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Dal 14 al 17il Centro Orafo ilapre le sue porte alindelall’intero comparto produttivo e distributivo delitaliano. L’che vedrà la partecipazione di oltre 450 aziende, tra queste numerosi espositori ospiti, intende dare un segnale forte di ripresa e vicinanza al comparto del. “Con la prima edizione di, avvenuta lo scorso ottobre, ilha sviluppato un modello di organizzazione efficace e molto apprezzato. I protocolli testati hanno garantito un’esperienza di business ottimale grazie alla semplificazione dei sistemi di accesso al Centro e alla rigorosa organizzazione dei servizi – dichiara il ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: NEWS - Dal 14 al 17 maggio il comparto orafo riparte con l’evento in presenza del Centro orafo il Tarì - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Dal 14 al 17 maggio il comparto orafo riparte con l’evento in presenza del Centro orafo il Tarì - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Dal 14 al 17 maggio il comparto orafo riparte con l’evento in presenza del Centro orafo il Tarì - apetrazzuolo : NEWS - Dal 14 al 17 maggio il comparto orafo riparte con l’evento in presenza del Centro orafo il Tarì - napolimagazine : NEWS - Dal 14 al 17 maggio il comparto orafo riparte con l’evento in presenza del Centro orafo il Tarì -

Ultime Notizie dalla rete : Tarì dal Confindustria Toscana Sud lancia "AmBiEnTeDì": quattro martedì di approfondimento su tematiche ambientali I corsi saranno tenuti dal Dott. Paolo Pipere (Esperto di diritto dell'ambiente e Segretario Nazionale Ass. I. E. A. Associazione Italiana Esperti Ambientali) e dal Dott. Stefano Arpisella (Technical ...

Ricci dice no al bar nella piazza delle ex Carceri Ritengo invece opportuno rendere immediatamente fruibile la parte relativa ai bagni pubblici, che andrebbero gestiti, almeno per questi mesi, direttamente dal comune.

La strategia di Dracula InsideOver I corsi saranno tenutiDott. Paolo Pipere (Esperto di diritto dell'ambiente e Segretario Nazionale Ass. I. E. A. Associazione Italiana Esperti Ambientali) eDott. Stefano Arpisella (Technical ...Ritengo invece opportuno rendere immediatamente fruibile la parte relativa ai bagni pubblici, che andrebbero gestiti, almeno per questi mesi, direttamentecomune.