Aifa: "Sono 34 i casi di trombosi rare dopo la vaccinazione AstraZeneca" (Di lunedì 10 maggio 2021) Fino al 26 aprile 2021, Sono state inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza 29 segnalazioni di trombosi venose intracraniche e 5 casi di trombosi venose in sede atipica in soggetti vaccinati con Vaxzevria. Lo riferisce l'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) nel quarto Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19. La valutazione dei casi italiani di trombosi venosa intracranica e atipica in soggetti vaccinati con Vaxzevria e' in linea con le conclusioni della procedura dell'Agenzia Europa dei Medicinali. La maggior parte di questi eventi (22 casi, 65 per cento) hanno interessato le donne con un'eta' media di circa 48 anni e solo in 1/3 dei casi circa gli uomini (12 casi, 35 per cento) con un'eta' media di ...

