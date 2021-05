Aggressione a Salerno per motivi calcistici: ecco cosa è successo (Di lunedì 10 maggio 2021) Uno dei match chiave per la promozione in Serie A avrebbe innescato un’efferata Aggressione a Salerno, tra sgomento e riprovazione. Aggressione Salerno (Getty Images)La trepidazione è alle stelle per il possibile ritorno nella massima serie del Cavalluccio Marino dopo 22 anni. Gli animi degli sportivi locali e dei tifosi più ferventi sono infiammati, è comprensibile. Ma in nessun modo può essere giustificabile o sminuito quanto accaduto oggi a Salerno. Vittime di minacce, intimidazioni e di un’Aggressione brutale, la famiglia dell’allenatore del Pescara Calcio hanno deciso di abbandonare la città. Tanto lo sgomento e la riprovazione. Salernitana-Pescara, Aggressione anti-sportiva Vittima dell’ennesimo sopruso, arrivato dopo svariate chiamate ... Leggi su chenews (Di lunedì 10 maggio 2021) Uno dei match chiave per la promozione in Serie A avrebbe innescato un’efferata, tra sgomento e riprovazione.(Getty Images)La trepidazione è alle stelle per il possibile ritorno nella massima serie del Cavalluccio Marino dopo 22 anni. Gli animi degli sportivi locali e dei tifosi più ferventi sono infiammati, è comprensibile. Ma in nessun modo può essere giustificabile o sminuito quanto accaduto oggi a. Vittime di minacce, intimidazioni e di un’brutale, la famiglia dell’allenatore del Pescara Calcio hanno deciso di abbandonare la città. Tanto lo sgomento e la riprovazione. Salernitana-Pescara,anti-sportiva Vittima dell’ennesimo sopruso, arrivato dopo svariate chiamate ...

