Agente immobiliare abusivo, dovrà restituire 33mila euro di provvigioni (Di lunedì 10 maggio 2021) Nonostante non avesse nessun requisito tra quelli previsti dalla legge, svolgeva abusivamente l'occupazione di Agente immbiliare. A scoprire l'attività di un 60enne di Conegliano sono stati i ...

