Advertising

QdSit : @Agenas_Salute (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali) terapie intensive, solo 3 regioni oltre la sogl… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Agenas, terapie intensive al 24%.Solo 3 oltre soglia del 30%: (ANSA) - ROMA, 10 MAG - Continua a c… - iconanews : Agenas, terapie intensive al 24%.Solo 3 oltre soglia del 30% - ArmandaGelsomin : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie: Agenas, terapie intensive al 26%, solo 4 oltre soglia del 30% - v3rd3acqua : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie: Agenas, terapie intensive al 26%, solo 4 oltre soglia del 30% -

Ultime Notizie dalla rete : Agenas terapie

Agenzia ANSA

Nuove conferme sulla diminuzione della pandemia in Italia, oggi arrivano dell'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (): il numero delleintensive occupate da pazienti Covid è sceso al 24%, cioè ben 6 punti sotto la soglia critica del 30%. Tornano, quindi, al valore di metà febbraio, ovvero prima dell'...Lo mostrano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (), relativi alla giornata del 9 maggio. Due settimane fa leintensive Covid erano al 30% e 7 le regioni oltre ...Terapie intensive al 24% in Italia, con 3 regioni oltre soglia critica del 30%. Lo fa sapere l’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Continua a calare, a livello nazionale, il n ...Finalmente qualche buona notizia. Continua a calare, a livello nazionale, il numero delle terapie intensive occupate da pazienti Covid, attestandosi al ...