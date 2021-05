Aeronautica Militare meteo sino 6 Giugno 2021. La Previsione (Di lunedì 10 maggio 2021) L’evoluzione meteo dell’Aeronautica Militare italiana mensile disegna una tendenza disposta verso la media climatica del periodo. Lo si evince, per avere una vista d’insieme, dall’osservazione della scheda tecnica riassuntiva allegata al bollettino emesso dal servizio meteorologico italiano. Nella prima settimana di Previsione dovrebbero esserci temperature nella media, ma potrebbe piovere più del normale. Nella seconda settimana la tendenza sarebbe quella di avere condizioni meteo climatiche allineate alla media. Nella terza settimana di Previsione, ovvero dal 24 al 30 maggio, le condizioni meteo dovrebbero essere pressoché invariate. Inizieranno a cambiare le cose per la prima settimana di Giugno, quando la linea di tendenza ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 10 maggio 2021) L’evoluzionedell’italiana mensile disegna una tendenza disposta verso la media climatica del periodo. Lo si evince, per avere una vista d’insieme, dall’osservazione della scheda tecnica riassuntiva allegata al bollettino emesso dal serviziorologico italiano. Nella prima settimana didovrebbero esserci temperature nella media, ma potrebbe piovere più del normale. Nella seconda settimana la tendenza sarebbe quella di avere condizioniclimatiche allineate alla media. Nella terza settimana di, ovvero dal 24 al 30 maggio, le condizionidovrebbero essere pressoché invariate. Inizieranno a cambiare le cose per la prima settimana di, quando la linea di tendenza ...

