Accenture e Federico II: seconda edizione Cyber HackAdemy (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiÈ partita oggi con una cerimonia alla presenza di Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca della Regione Campania, Anna Ascani, Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, Fabio Benasso, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia e Matteo Lorito, Rettore dell'Università di Napoli Federico II, la nuova edizione della Accenture Cyber HackAdemy. Il percorso di formazione nasce dalla collaborazione tra Accenture, azienda leader a livello globale nel settore dei servizi professionali, e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con il supporto di Palo Alto Networks e Microsoft Italia, e formerà 30 esperti di Cybersecurity. "L'emergenza sanitaria e la crisi economica che ne è ...

