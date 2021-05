Accelerata sui vaccini: da oggi partono le prenotazioni per gli over 50 (Di lunedì 10 maggio 2021) Finalmente l’Accelerata sulla distribuzione dei vaccini delle ultime settimane sta dando i suoi frutti e da oggi è possibile effettuare la prenotazione dei vaccini per gli over 50. La struttura commissariale ha infatti dato il via libera alle prenotazioni per i nati fino al 1971. Ovviamente per fare in modo che il piano vaccinale vada avanti come previsto si aspetta l’arrivo di nuove dosi, come ha ricordato il generale Paolo Figliuolo nella conferenza stampa: “Stiamo aspettando 17 milioni di vaccini: sono in arrivo e arriveranno con cadenza settimanale. Le vaccinazioni nelle aziende partiranno più avanti quando avremo maggiore disponibilità di dosi e dopo aver messo in sicurezza gli over 65 e i fragili. Da lunedì cominceranno le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Finalmente l’sulla distribuzione deidelle ultime settimane sta dando i suoi frutti e daè possibile effettuare la prenotazione deiper gli50. La struttura commissariale ha infatti dato il via libera alleper i nati fino al 1971. Ovviamente per fare in modo che il piano vaccinale vada avanti come previsto si aspetta l’arrivo di nuove dosi, come ha ricordato il generale Paolo Figliuolo nella conferenza stampa: “Stiamo aspettando 17 milioni di: sono in arrivo e arriveranno con cadenza settimanale. Le vaccinazioni nelle aziende partiranno più avanti quando avremo maggiore disponibilità di dosi e dopo aver messo in sicurezza gli65 e i fragili. Da lunedì cominceranno le ...

