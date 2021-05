Absentia | brutte notizie sulla quarta stagione | l’annuncio ufficiale

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 10 maggio 2021) La nota serieha tenuto incollati allo schermo molti appassionati. Un annuncio però potrebbe spegnerne gli entusiasmi.per i fan della serie (Getty Images)Amazon Prime ha puntato sulle serie tv per contrastare i giganti dello streaming come Netflix. E’ il caso di, che vede come protagonista la nota attrice Stana Katic. La croata ha intrapreso questo progetto dopo otto stagioni di Castle. Leggi anche-> Daydreamer, le anticipazioni dell’11 maggio: triste rottura per la coppialinea di molti generi thriller e polizieschi trasmessi in questi anni, è composta da tre stagioni da dieci episodi ciascuna. I fan aspettavano una terzama una notizia negli ultimi giorni ha gelato le loro attese mettendo la parola fine., ...