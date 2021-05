A Napoli non piove mai: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 10 maggio 2021) A Napoli non piove mai: trama, cast e streaming del film Questa sera, lunedì 10 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda A Napoli non piove mai, film del 2015, scritto, diretto e interpretato da Sergio Assisi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Napoli. Barnaba è un quarantenne affetto dalla sindrome di Peter Pan, lasciato dalla sua fidanzata perché immaturo; Jacopo, timido e introverso, soffre della sindrome dell’abbandono, viene abbandonato dalla sua donna sull’altare e tenta più volte il suicidio. Nella loro vita entra Sonia, una neolaureata del Nord Italia, affetta dalla sindrome di Stendhal, in fuga dal padre, che vuole a tutti i costi che la figlia lavori nell’azienda di famiglia. La ragazza accetta l’incarico di curare il ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021) Anonmai: trama, cast e streaming delQuesta sera, lunedì 10 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Anonmai,del 2015, scritto, diretto e interpretato da Sergio Assisi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Barnaba è un quarantenne affetto dalla sindrome di Peter Pan, lasciato dalla sua fidanzata perché immaturo; Jacopo, timido e introverso, soffre della sindrome dell’abbandono, viene abbandonato dalla sua donna sull’altare e tenta più volte il suicidio. Nella loro vita entra Sonia, una neolaureata del Nord Italia, affetta dalla sindrome di Stendhal, in fuga dal padre, che vuole a tutti i costi che la figlia lavori nell’azienda di famiglia. La ragazza accetta l’incarico di curare il ...

