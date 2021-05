A cena fuori solo chi ha fatto il vaccino, tutti gli altri restano a casa. La soluzione per uscire dall’impasse (Di lunedì 10 maggio 2021) La Germania di Angela Merkel dà il liberi tutti ma non a tutti. Potranno tornare alla quasi normalità solo coloro che hanno fatto il vaccino. Getty Immages/Kiran RidleyLa Germania si appresta a tornare alla normalità o quasi. Il Paese di Angela Merkel sembra sempre più vicino all’era “post Covid”. E inaugura questa nuova epoca con l’abolizione del coprifuoco già a partire dal prossimo fine settimana. Ma questo nuovo “bentornati” alla normalità – o quasi – non sarà per tutti. Infatti – riporta Fanpage – soltanto coloro che hanno già ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti Covid – o un’unica dose nel caso del farmaco di Johnson&Johnson – potranno circolare liberamente anche tra le ore 22 e le 5 del mattino successivo. Non solo. ... Leggi su formatonews (Di lunedì 10 maggio 2021) La Germania di Angela Merkel dà il liberima non a. Potranno tornare alla quasi normalitàcoloro che hannoil. Getty Immages/Kiran RidleyLa Germania si appresta a tornare alla normalità o quasi. Il Paese di Angela Merkel sembra sempre più vicino all’era “post Covid”. E inaugura questa nuova epoca con l’abolizione del coprifuoco già a partire dal prossimo fine settimana. Ma questo nuovo “bentornati” alla normalità – o quasi – non sarà per. Infatti – riporta Fanpage – soltanto coloro che hanno già ricevuto entrambe le dosi delanti Covid – o un’unica dose nel caso del farmaco di Johnson&Johnson – potranno circolare liberamente anche tra le ore 22 e le 5 del mattino successivo. Non. ...

