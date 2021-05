(Di lunedì 10 maggio 2021) E sempre i vaccinati - riferisce Today - non dovranno neppure osservare l'obbligo di quarantena in caso di rientro da viaggi all'estero. Nessuna limitazione anche alle possibilità di incontrare altre ...

Advertising

GinevraCardinal : Ieri sera ho visto l'intervista a Woody Allen: ha detto che guarda poca tv perché la sera va a cena fuori e quando… - kissthenight1 : Grande domanda. Due gruppi di amici diversi mi hanno chiesto di andare rispettivamente a pranzo e a cena fuori vene… - laylasouls : @RippahSS .. ma se oggi andiamo a cena fuori tutti e tre insieme..? - zazoomblog : A cena fuori solo chi ha fatto il vaccino tutti gli altri restano a casa. La soluzione per uscire dall’impasse -… - eudaimouis : abbiamo prenotato per andare a cena fuori inaugurando il primo giorno di zona gialla ma praticamente mangeremo con… -

Ultime Notizie dalla rete : cena fuori

gonews

La Germania di Angela Merkel dà il liberi tutti ma non a tutti. Potranno tornare alla quasi normalità solo coloro che hanno fatto il vaccino. La Germania si appresta a tornare alla normalità o quasi. ..."Io e il mio ragazzo siamo andati a" racconta Silvia, la vittima dell'aggressione " Io ero vestita al femminile, ma senza tacchi o gonna. Indossavo un semplice jeans, una felpa e un po' ...The Miz ha parlato del match al PPV The Bash contro John Cena nel 2009, rivelando il suo stato d'animo al termine ...A Torino una ragazza transgender è stata aggredita in strada mentre passeggiava con il suo fidanzato. La vicenda, che si è svolta lo scorso 7 maggio in una zona periferica della città, è stata denunci ...