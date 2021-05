50 nuove teorie del complotto (Di lunedì 10 maggio 2021) “Non sono complottista, ma…”. Sarà capitato a tutti di sentire questa frase, soprattutto nell’ultimo periodo. O anche leggere che l’uomo non è mai andato sulla Luna, o che la Luna addirittura non esiste. Ma anche che la Terra è piatta, l’Olocausto non è avvenuto, la Nasa non è mai arrivata su Marte e che Paul McCartney è morto, ma Elvis Presley è vivo. Per non parlare delle numerosissime teorie sull’11 settembre o sull’Area 51. Chi sostiene queste teorie parte dalla base che “è tutto un complotto”. Di chi? Dei poteri forti, delle persone potenti, di chi sta sorvegliando le nostre libertà. Peccato che tutte queste storie siano false. E se alcune sono più datate, l’avvento del web e dei social network ha assolutamente incoraggiato chat, blog e forum a dare libero sfogo ai teorici del complotto. Come spiega anche la ... Leggi su wired (Di lunedì 10 maggio 2021) “Non sono complottista, ma…”. Sarà capitato a tutti di sentire questa frase, soprattutto nell’ultimo periodo. O anche leggere che l’uomo non è mai andato sulla Luna, o che la Luna addirittura non esiste. Ma anche che la Terra è piatta, l’Olocausto non è avvenuto, la Nasa non è mai arrivata su Marte e che Paul McCartney è morto, ma Elvis Presley è vivo. Per non parlare delle numerosissimesull’11 settembre o sull’Area 51. Chi sostiene questeparte dalla base che “è tutto un”. Di chi? Dei poteri forti, delle persone potenti, di chi sta sorvegliando le nostre libertà. Peccato che tutte queste storie siano false. E se alcune sono più datate, l’avvento del web e dei social network ha assolutamente incoraggiato chat, blog e forum a dare libero sfogo ai teorici del. Come spiega anche la ...

