(Di lunedì 10 maggio 2021) Da Covid-19 che si diffonde col 5G fino a Mattarella agente segreto contro gli Stati Uniti: abbiamo selezionato 50 nuovi complottismi che si diffondono sul web, causando non pochi problemi “Non sono complottista, ma…”. Sarà capitato a tutti di sentire questa frase, soprattutto nell’ultimo periodo. O anche leggere che l’uomo non è mai andato sulla Luna, o che la Luna addirittura non esiste. Ma anche che la Terra è piatta, l’Olocausto non è avvenuto, la Nasa non è mai arrivata su Marte e che Paul McCartney è morto, ma Elvis Presley è vivo. Per non parlare delle numerosissimesull’11 settembre o sull’Area 51. Chi sostiene questeparte dalla base che “è tutto un”. Di chi? Dei poteri forti, delle persone potenti, di chi sta sorvegliando le nostre libertà. Peccato che tutte queste storie siano false. E se alcune ...

Advertising

DonLega : RT @_bufale_: 50 nuove teorie del complotto - generacomplotti : RT @ritwittalo: 50 nuove teorie del complotto - generacomplotti : RT @_bufale_: 50 nuove teorie del complotto - ritwittalo : 50 nuove teorie del complotto - _bufale_ : 50 nuove teorie del complotto -

Ultime Notizie dalla rete : nuove teorie

Wired.it

... Did people or nature open Pandora's box at Wuhan? Un'accozzaglia di luoghi comuni esimil - ... Detto fatto, lo stesso Mario Draghi -leader Ue in pectore - ha frenato gli entusiasmi e ......funzionano contro levarianti: con questi farmaci non arriveremo mai all'immunità di gregge. Di conseguenza per battere il Covid ci potrebbero volere ancora anni. Sono queste le ultime...LAVORI DEL PASSATOBELLUNO La bachicoltura oggi: da una tradizione antica, un'opportunità di lavoro per il presente. Riscoprire un mestiere antico, tutelare il territorio, avviare nuove ...StampaFedez è il nuovo maitre à penser: trasversale, eclettico, l’orecchino lo assimila agli omossessuali che prima sbeffeggiava e ora difende dai retrogradi, la moglie e la prole sono giusti. Ora c ...