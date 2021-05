5 ragazzi per me, anticipazioni terza puntata 11 maggio: chi è Carlotta, la single (Di lunedì 10 maggio 2021) 5 ragazzi per me torna domani, martedì 11 maggio 2021, alle ore 21.15 su SKY e NOW. Il nuovo dating show avrà sei nuovi protagonisti, che ci coinvolgeranno fino alla fine, facendoci ridere ed emozionare. Scopriamo chi sono i protagonisti della prossima puntata. 5 ragazzi per me: la donna single e i pretendenti che vivranno … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 10 maggio 2021) 5per me torna domani, martedì 112021, alle ore 21.15 su SKY e NOW. Il nuovo dating show avrà sei nuovi protagonisti, che ci coinvolgeranno fino alla fine, facendoci ridere ed emozionare. Scopriamo chi sono i protagonisti della prossima. 5per me: la donnae i pretendenti che vivranno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

LiaQuartapelle : Siamo qui perché vogliamo una legge che permetta a due ragazzi che si amano di camminare per strada e tenersi per m… - chetempochefa : Questa sera avremo con noi a #CTCF Michele Serra, in uscita il 13 maggio con il suo nuovo libro per ragazzi “Osso.… - paskampo : Questa è la tua partita, è la tua vittoria, è il tuo sorriso più bello. Ciao Fulvio, grande uomo di calcio e immens… - georgetsex : buongiorno amichetti oggi prima presentazioni per l'orientamento con i ragazzi del liceo e mi sto cagando in mano c… - rosimazzotti8 : @artwkindness voi potrete fare delle serie tv/film di successo...ceh odiate così tanto questi due ragazzi che se li… -