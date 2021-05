24 ore del Nürburgring: nelle qualifiche Porsche batte Audi (Di lunedì 10 maggio 2021) Manca meno di un mese alla 24 ore del Nürburgring, ma è già tempo di qualifiche. Nel fine settimana appena trascorso il mitico Nordschleife ha ospitato una gara di sei ore, valevole per la griglia di partenza per la corsa che si terrà il 5 e 6 giugno prossimi. La Porsche si è aggiudicata questa gara di qualificazione, grazie alla ottima performance del Frikadelli Racing. La scuderia fondata da Sabine Schmitz ha piazzato la 911 GT3 R numero 31 di Pilet / Makowiecki / Martin / Olsen al primo posto, battendo di 14 secondi la vettura numero 911 di Cairoli / Christensen / Kern, gestita dal Manthey Racing e poi retrocessa al quinto posto. Seguono la Porsche numero 30 di Bamber / Jaminet / Tandy / Campbell e la prima delle rivali, l’Audi numero 11 Phoenix Racing di Beretta / Stippler / Thiim ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021) Manca meno di un mese alla 24 ore del, ma è già tempo di. Nel fine settimana appena trascorso il mitico Nordschleife ha ospitato una gara di sei ore, valevole per la griglia di partenza per la corsa che si terrà il 5 e 6 giugno prossimi. Lasi è aggiudicata questa gara di qualificazione, grazie alla ottima performance del Frikadelli Racing. La scuderia fondata da Sabine Schmitz ha piazzato la 911 GT3 R numero 31 di Pilet / Makowiecki / Martin / Olsen al primo posto,ndo di 14 secondi la vettura numero 911 di Cairoli / Christensen / Kern, gestita dal Manthey Racing e poi retrocessa al quinto posto. Seguono lanumero 30 di Bamber / Jaminet / Tandy / Campbell e la prima delle rivali, l’numero 11 Phoenix Racing di Beretta / Stippler / Thiim ...

