13 maggio 1981, parola d'ordine: uccidere il Papa (Di lunedì 10 maggio 2021) Un giorno come oggi, ma di quarant'anni or sono, un assassino professionista rispondente al nome di Mehmet Ali A?ca consumava l'attentato del secolo in piazza San Pietro, cuore pulsante della caput mundi e della Cristianità occidentale, cercando di uccidere l'allora pontefice regnante Giovanni Paolo II. Il temibile sicario, evaso due anni prima da un carcere di InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : maggio 1981 40 anni senza Bob Marley, musica e idee illuminano ancora Bob Marley morì la mattina dell' 11 maggio 1981 al Cedar of Lebanon Hospital di Miami, il cancro non gli aveva permesso di vedere per l'ultima volta la sua Giamaica. Aveva solo 36 anni. Anche a 40 anni di distanza dalla sua morte così ...

**Storici: addio a Stuart Woolf, il grande storico innamorato dell'Italia** La notizia della scomparsa, avvenuta il 1° maggio, si è appresa solo oggi, come hanno spiegato all'... La ricostruzione" (Laterza, 1974); "Il Risorgimento italiano" (Einaudi, 1981); "Il nazionalismo in ...

Il messaggio di Bob Marley a 40 anni dalla sua scomparsa Facebook Shares Il messaggio è quello di non “compiere ciò che è scritto”, un invito all’emancipazione dalla “schiavitù mentale”: un inno alla libertà, non soltanto fisica, come quella cantata in tant ...

