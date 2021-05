Zverev batte in rimonta Berrettini. È il tedesco a vincere il Master 1000 di Madrid (Di domenica 9 maggio 2021) Non è riuscito nell’impresa Matteo Berrettini, che sotto il tetto del Manolo Santana Stadium di Madrid si è dovuto arrendere in tre set ad Alexander Zverev. Il tedesco conquista il quarto Master 1000, nonché 15esimo titolo in carriera. La maratona del primo va a Berrettini Già i primi scambi della partita fanno intuire la natura combattuta della finale a Madrid. Con due giocatori tra i migliori del circuito al servizio è facile pensare che la partita possa essere decisa nei turni in risposta. Su questa prospettiva Zverev sembra determinato, e nel primo turno di battuta di Berrettini mette subito sotto pressione il romano guadagnando una palla break. In un game già della durata superiore ai dieci minuti Matteo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Non è riuscito nell’impresa Matteo, che sotto il tetto del Manolo Santana Stadium disi è dovuto arrendere in tre set ad Alexander. Ilconquista il quarto, nonché 15esimo titolo in carriera. La maratona del primo va aGià i primi scambi della partita fanno intuire la natura combattuta della finale a. Con due giocatori tra i migliori del circuito al servizio è facile pensare che la partita possa essere decisa nei turni in risposta. Su questa prospettivasembra determinato, e nel primo turno di battuta dimette subito sotto pressione il romano guadagnando una palla break. In un game già della durata superiore ai dieci minuti Matteo ...

