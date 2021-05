Zona gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 10 maggio (Di domenica 9 maggio 2021) E’ una Italia sempre più gialla quella proposta dalla nuova colorazione delle regioni che entrerà in vigore lunedì 10 maggio. Nessun territorio in Zona rossa, soltanto Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta in Zona arancione, con tutte le altre in Zona gialla tra conferme e nuovi ingressi. Andiamo dunque a scoprire quali sono i nuovi scenari a partire dalla prossima settimana in seguito al monitoraggio della cabina di regia e alle ordinanze firmate dal ministero della salute. LA nuova colorazione delle regioni A PARTIRE DA LUNEDI’ 10 maggio BIANCA: – gialla: Emilia Romagna, ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) E’ una Italia sempre piùquella proposta dallache entrerà in vigore10. Nessun territorio in, soltanto Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta in, con tutte le altre intra conferme e nuovi ingressi. Andiamo dunque a scoprire quali sono i nuovi scenari a partire dalla prossima settimana in seguito al monitoraggio della cabina di regia e alle ordinanze firmate dal ministero della salute. LAA PARTIRE DA LUNEDI’ 10BIANCA: –: Emilia Romagna, ...

Advertising

RaiNews : Dl #Covid, no dell'aula del #Senato all'estensione del #coprifuoco alle 24 in zona gialla e bianca - weeiirdoo : zona gialla per me significa più domande sul perché non vado a vederlo HAHAHAHA - 01Ruscosan : Selfie celebrativo per la riapertura del Freccia Nera e la prima cena fuori in zona gialla. Momenti mistici.… - SsydeaR : RT @intuslegens: #Sardegna e #Sicilia hanno numeri da zona gialla. Restano arancioni, con danno incalcolabile agli abitanti, perché «le ord… - Giulio29375125 : RT @intuslegens: #Sardegna e #Sicilia hanno numeri da zona gialla. Restano arancioni, con danno incalcolabile agli abitanti, perché «le ord… -