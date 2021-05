Zona arancione per tre Regioni, da oggi nuova mappa colori (Di domenica 9 maggio 2021) nuova mappa di colori per l’Italia da oggi lunedì 10 maggio con regole e misure differenziate per spostamenti, bar e ristoranti. La mappa vede quasi tutte le Regioni in Zona gialla, in Zona arancione si trovano Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta mentre nessuna Regione è in Zona rossa. Entrano infatti in vigore oggi le nuove ordinanze per contenere la diffusione del coronavirus firmate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia del 7 maggio. La prima ordinanza classifica in area arancione la Val d’Aosta, la seconda rinnova la Zona arancione per la Sicilia e la terza porta in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 maggio 2021)diper l’Italia dalunedì 10 maggio con regole e misure differenziate per spostamenti, bar e ristoranti. Lavede quasi tutte leingialla, insi trovano Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta mentre nessuna Regione è inrossa. Entrano infatti in vigorele nuove ordinanze per contenere la diffusione del coronavirus firmate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia del 7 maggio. La prima ordinanza classifica in areala Val d’Aosta, la seconda rinnova laper la Sicilia e la terza porta in ...

