Ziliani rivela | «Lotito furioso con Inzaghi | sarà il nuovo allenatore della Juve»

(Di domenica 9 maggio 2021) Paolodisegna lo scenario per la panchinantus: per il giornalistail prossimo tecnico dei bianconeri Paoloha pubblicato un post su Twitter in cui ha ipotizzato un possibile passaggio di Simonedalla panchinaLazio a quella bianconera. Ecco le sue parole anche sul malumore di. «Mia personale idea: dopo Fiorentina-Lazio di ieri sera (immagino unfuribondo), Simone, anche per il suo ingaggio non esorbitante, è molto vicino a diventare l’ntus 21-22 (e seguenti)». I DETTAGLI SUNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

