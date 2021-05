Woody Allen: “Sono sempre stato pessimista” | Il retroscena (Di domenica 9 maggio 2021) L’iconico attore e regista americano Woody Allen ha rivelato un tratto della sua personalità forse poco noto in un’intervista al Corriere della Sera. Woody Allen (Getty Images)Torna questa sera, domenica 9 maggio, Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. La puntata di oggi sarà ricchissima di ospiti: il Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli, Mara Venier, Roberto Burioni. E ancora lo scrittore Michele Serra, Geppi Cucciari e il premio Oscar Woody Allen. Lo storico attore e regista statunitense sarà intervistato perchè in questi giorni c’è nelle sale cinematografiche italiane Rifkin’s Festival, da lui scritto e diretto. Allen è uno dei registi più popolari ed amati in Italia: i suoi ... Leggi su altranotizia (Di domenica 9 maggio 2021) L’iconico attore e regista americanoha rivelato un tratto della sua personalità forse poco noto in un’intervista al Corriere della Sera.(Getty Images)Torna questa sera, domenica 9 maggio, Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. La puntata di oggi sarà ricchissima di ospiti: il Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli, Mara Venier, Roberto Burioni. E ancora lo scrittore Michele Serra, Geppi Cucciari e il premio Oscar. Lo storico attore e regista statunitense sarà interviperchè in questi giorni c’è nelle sale cinematografiche italiane Rifkin’s Festival, da lui scritto e diretto.è uno dei registi più popolari ed amati in Italia: i suoi ...

chetempochefa : Oggi, #6Maggio, esce nelle sale il nuovo film di Woody Allen #RifkinsFestival, distribuito da @VisionDistrib.… - betman : RT @lasoncini: Nei commenti d’un caso che sto studiando, per esempio, ci sono parecchi “Woody Allen non è stato cancellato, è appena uscito… - Sal_Piombino : RT @perochan: Dove pure Louis Garrel sembra meno bello del solito - maxmultatuli : @GGMCantagallo Woody Allen fa(ceva) un film all’anno. Alcuni con budget risicati, altri con budget grossi. Quelli c… - Profilo3Marco : RT @ilgiornale: Con una San Sebastian da cartolina sullo sfondo, va in scena un divertissement amabilissimo, che regala un’ora e mezza in c… -

Ultime Notizie dalla rete : Woody Allen CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 9 maggio 2021 Ariston ( tel. 0184 506060 ) - RIFKIN'S FESTIVAL " ore 17.00 - 19.45 " di Woody Allen - con Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Christoph Waltz, Elena Anaya, Sergi López " Commedia - Mort Rifkin è sposato con Sue, ufficio stampa di cinema. Il loro viaggio al Festival ...

Domenica mattina al cinema. 5 film in programma domenica 9 maggio al Visionario ... a partire dal nuovissimo Rifkin's Festival , nuova frizzante commedia che segna il ritorno in sala di Woody Allen, Due , esordio sorprendente di Filippo Meneghetti, e Est " Dittatura Last Minute , ...

Woody Allen e le accuse di violenze sessuali: un calvario lungo 30 anni Il Riformista Impostazioni dei sottotitoli Il film ieri ha incassato quasi 72mila euro. Al secondo posto Rifkin's Festival di Woody Allen e al terzo Minari.

