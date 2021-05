Woody Allen e le accuse di violenze sessuali: un calvario lungo 30 anni (Di domenica 9 maggio 2021) Woody Allen anni di nuovo al centro di una polemica sulla sua vita privata: quasi trent’anni di accuse di molestie e violenze sessuali e pedofilia. Anche il famoso regista Woody Allen si trova travolto dall’onda del #metoo. “Presumo che per il resto della mia vita un gran numero di persone penserà che sono stato un predatore – ha osservato il regista – Qualunque cosa dica suona egoistica e difensiva, quindi è meglio se vado a modo mio e lavoro”. E infatti non si è mai fermato. Ha sempre girato i suoi film, molti di successo, nonostante tutto. Ha già annunciato, nelle interviste di promozione a Rifkin’s Festival, che il prossimo film sarà un nuovo Match Point: uno dei cult della sua filmografia con Scarlett ... Leggi su ck12 (Di domenica 9 maggio 2021)di nuovo al centro di una polemica sulla sua vita privata: quasi trent’didi molestie ee pedofilia. Anche il famoso registasi trova travolto dall’onda del #metoo. “Presumo che per il resto della mia vita un gran numero di persone penserà che sono stato un predatore – ha osservato il regista – Qualunque cosa dica suona egoistica e difensiva, quindi è meglio se vado a modo mio e lavoro”. E infatti non si è mai fermato. Ha sempre girato i suoi film, molti di successo, nonostante tutto. Ha già annunciato, nelle interviste di promozione a Rifkin’s Festival, che il prossimo film sarà un nuovo Match Point: uno dei cult della sua filmografia con Scarlett ...

chetempochefa : Oggi, #6Maggio, esce nelle sale il nuovo film di Woody Allen #RifkinsFestival, distribuito da @VisionDistrib.… - abiqualcosa : @gniola Tra l'altro Johansson è delle pochissime attrici che difende a spada tratta Woody Allen. Quindi ancora più efficace. - GGMCantagallo : @maxmultatuli @lasoncini 1) fonte? 2) è un fatto che i film di Woody Allen vadano meglio in Europa che in America.… - galtierismo : @ildpaa L'ultimo film di woody allen, rifkin festival, amo woody allen - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Woody Allen a “Che tempo che fa”, su Rai3 – Il pluripremiato regista, quattro volte Premio Oscar, os… -