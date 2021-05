West Ham-Everton (domenica, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 9 maggio 2021) David Moyes e i suoi hanno tifato Man City, che alle 18:30 di sabato giocava contro il Chelsea, ma gli è andata male: i Blues hanno vinto portandosi al terzo posto, a +6. Venerdì sera però era arrivata l’inattesa notizia della sconfitta interna del Leicester contro il Newcastle, che dunque è ancora avanti cinque punti InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 9 maggio 2021) David Moyes e i suoi hanno tifato Man City, che alle 18:30 di sabato giocava contro il Chelsea, ma gli è andata male: i Blues hanno vinto portandosi al terzo posto, a +6. Venerdì sera però era arrivata l’inattesa notizia della sconfitta interna del Leicester contro il Newcastle, che dunque è ancora avanti cinque punti InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : West Ham Il pre partita di West Ham United - Everton di Premier League del 9 Maggio 2021 H17:30 ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sono stati segnati meno di 3 gol in ciascuna delle ultime 5 gare esterne dell'Everton ( Under/Over 2.5 goal ) In tutte le ultime 6 gare del West Ham United, è sempre stato realizzato almeno un gol nel corso della prima frazione di gioco ( Under/Over 0.5 goal primo tempo ) In tutte le ultime 6 gare casalinghe del West Ham United, è sempre ...

Diretta/ Manchester City Chelsea (risultato finale 1 - 2): la decide Marcos Alonso ... il Chelsea invece difende la sua qualificazione alla prossima Champions League dagli assalti del West Ham e di tutte le squadre che seguono in classifica. A proposito, abbiamo visto queste due ...

West Ham-Everton, Premier League: probabili formazioni, pronostici Il Veggente Il Chelsea rimanda la festa del City: Marcos Alonso al 92’ firma la vittoria Blues Citizens in vantaggio con Sterling al 44’, poi Aguero fallisce il rigore del 2-0. Nella ripresa Ziyech (63’) e lo spagnolo firmano il ribaltone. Il Liverpool piega il Southampton 2-0 e resta in corsa ...

West Ham-Everton (domenica, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici Oggi (sabato) David Moyes e i suoi tiferanno Man City, che alle 18:30 gioca contro il Chelsea, che attualmente occupa il quarto posto con tre punti di margine. Già ieri sera però è arrivata l’inattesa ...

