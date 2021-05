Wedding, l’amministrazione Melucci lancia iniziativa solidale: regala a chi non può permetterselo l’abito nuziale (Di domenica 9 maggio 2021) La settimana scorsa, durante una riunione in Regione Puglia con la partecipazione degli assessori Pier Luigi Lopalco e Alessandro Delli Noci, i rappresentanti del comparto e della filiera del Wedding hanno esposto le loro idee per una ripartenza in sicurezza. È una bella notizia che darà nuovo slancio a uno dei tanti settori che la pandemia ha messo in ginocchio. l’amministrazione Melucci coglie con favore la notizia e lancia una iniziativa solidale.“Approfittando di questa notizia – fa sapere l’assessore ai servizi sociali Gabriella Ficocelli – vogliamo lanciare una iniziativa a favore di quelle donne che non hanno la possibilità di acquistare l’abito da sposa. E allora chiediamo di donare l’abito che hanno indossato ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 9 maggio 2021) La settimana scorsa, durante una riunione in Regione Puglia con la partecipazione degli assessori Pier Luigi Lopalco e Alessandro Delli Noci, i rappresentanti del comparto e della filiera delhanno esposto le loro idee per una ripartenza in sicurezza. È una bella notizia che darà nuovo slancio a uno dei tanti settori che la pandemia ha messo in ginocchio.coglie con favore la notizia euna.“Approfittando di questa notizia – fa sapere l’assessore ai servizi sociali Gabriella Ficocelli – vogliamore unaa favore di quelle donne che non hanno la possibilità di acquistareda sposa. E allora chiediamo di donareche hanno indossato ...

