Voglia di evadere in “Estranea” | il brano d’esordio di Letizia

(Di domenica 9 maggio 2021) “nasce da un bisogno di libertà, unadi prendere e andare, chi se ne frega dove, riscoprire o scoprire la propria città con due cuffie senza troppi pensieri in testa”è ildicon Uma Records (distribuzione Sony Music Italy) e vede la collaborazione di Tami, fresca del debut album Primo Ottobre (sempre per Uma Records) con cui è stata inserita nelle principali playlist editoriali e cover di Scuola Indie su Spotify. Ilnasce dalla collaborazione con il produttore Dema (già al lavoro con Nyv e Andrythehitmaker), con cuiarrangia e produce i suoi brani, e l’autore Stefano Santoro. Dopo il primo rough mix l’idea di avere come ospite Tami è stata quasi spontanea, due voci così sincere ma così ...

"Estranea nasce da un bisogno di libertà, una voglia di prendere e andare, chi se ne frega dove, riscoprire o scoprire la propria città con due cuffie ...