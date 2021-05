Vlahovic nella storia della Fiorentina | il dato sull’attaccante serbo

(Di domenica 9 maggio 2021) Dusansempre più: ildopo il match di ieri contro la Lazio Dusanè entrato sempre di piùdopo la doppietta rifilata alla Lazio. Come riporta un tweet ufficiale del club viola. l’attaccanteè il più giovane giocatore ad aver realizzato almeno 20 gol in una singola stagione di Serie Asocietà toscana, dopo Virgili nel 1955/1956. DusanIl più giovane giocatore ad aver realizzato almeno 20 gol in una singola stagione di Serie A...

Scoprite con noi cinque curiosità su di lui nella nostra gallery! 5) Dusan nasce a Zemun, in Serbia, nella stessa città che ha dato i natali a Dejan Stankovic. A livello calcistico, cresce... ha affondato la squadra di Simone Inzaghi salendo a 21 gol in campionato e avvicinandosi ad Haaland nella classifica dei migliori marcatori Under 21 nei cinque campionati principali. è al... La Lazio alza bandiera bianca, paga ancora una volta il mal di trasferta (settima sconfitta fuori casa) e lascia la lotta per il quarto posto.